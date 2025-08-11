국민의힘, ‘TK 연설회 방해’ 전한길 출석 요구

동영상 고정 취소

국민의힘이 전당대회 대구·경북 합동연설회에서 방해 논란을 빚은 전한길 씨에 대한 징계 여부를 이르면 사흘 뒤 결정합니다.



당 중앙윤리위원회는 오늘 회의에서 이같이 의결한 뒤 전 씨에게 사흘 뒤 윤리위에 출석해 소명하라고 요구했습니다.



당 전당대회 선관위도 전 씨가 다른 언론사의 비표를 이용해 출입한 것을 파악하고, 향후 전대 출입 제한은 물론, 소란 시 엄중 조치하겠다고 밝혔습니다.



