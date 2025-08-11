하반기 숙박 할인권…제주는 ‘3만 원’ 지원

동영상 고정 취소

정부가 하반기 국내 여행 수요를 지역으로 돌리기 위해 숙박 할인권 80만 장을 지원합니다.



문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 '하반기 숙박세일 페스타'를 오는 20일부터 시작하는데, 제주 등 비수도권에서 7만 원 이상 숙박업소 숙박 예약 시 3만 원, 특별재난지역에서 숙박 예약 시 5만 원을 할인 지원받을 수 있습니다.



할인권은 오는 20일부터 참여 온라인여행사 채널을 통해 1인 1매 발급받을 수 있으며 발급한 할인권은 다음 날 오전까지 사용해야 합니다.



