청주 종합스포츠시설 건립, 국회 토론회
입력 2025.08.11 (21:47) 수정 2025.08.11 (22:14)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
청주 지역 종합스포츠시설 구축을 위한 토론회가 오늘 서울 국회에서 열렸습니다.
체육계 전문가와 청주시정연구원 관계자 등 참석자들은 청주종합경기장과 야구장 등 주요 체육시설 확대·이전 방안과 활용안 등을 논의했습니다.
또, 문화 행사까지 가능한 종합스포츠시설 건립 필요성과 예산 확보 방안 등을 살펴봤습니다.
체육계 전문가와 청주시정연구원 관계자 등 참석자들은 청주종합경기장과 야구장 등 주요 체육시설 확대·이전 방안과 활용안 등을 논의했습니다.
또, 문화 행사까지 가능한 종합스포츠시설 건립 필요성과 예산 확보 방안 등을 살펴봤습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 청주 종합스포츠시설 건립, 국회 토론회
-
- 입력 2025-08-11 21:47:00
- 수정2025-08-11 22:14:06
청주 지역 종합스포츠시설 구축을 위한 토론회가 오늘 서울 국회에서 열렸습니다.
체육계 전문가와 청주시정연구원 관계자 등 참석자들은 청주종합경기장과 야구장 등 주요 체육시설 확대·이전 방안과 활용안 등을 논의했습니다.
또, 문화 행사까지 가능한 종합스포츠시설 건립 필요성과 예산 확보 방안 등을 살펴봤습니다.
체육계 전문가와 청주시정연구원 관계자 등 참석자들은 청주종합경기장과 야구장 등 주요 체육시설 확대·이전 방안과 활용안 등을 논의했습니다.
또, 문화 행사까지 가능한 종합스포츠시설 건립 필요성과 예산 확보 방안 등을 살펴봤습니다.
-
-
송국회 기자 skh0927@kbs.co.kr송국회 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.