청주 종합스포츠시설 건립, 국회 토론회

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

청주 지역 종합스포츠시설 구축을 위한 토론회가 오늘 서울 국회에서 열렸습니다.



체육계 전문가와 청주시정연구원 관계자 등 참석자들은 청주종합경기장과 야구장 등 주요 체육시설 확대·이전 방안과 활용안 등을 논의했습니다.



또, 문화 행사까지 가능한 종합스포츠시설 건립 필요성과 예산 확보 방안 등을 살펴봤습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!