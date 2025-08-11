‘밥걱정 없는 제주’ 쌀 기부 5년간 100톤 돌파
입력 2025.08.11 (21:47)
제주도와 제주도푸드뱅크는 지난 6월부터 두 달 동안 '밥 걱정 없는 제주, 릴레이 쌀 기부 캠페인'을 벌여 21톤의 쌀이 기부됐다고 밝혔습니다.
기부된 쌀은 도내 기초 푸드뱅크와 푸드 마켓을 이용하는 4천백 여 가구에 반 년 동안 무상으로 제공될 예정입니다.
지난 5년 동안 릴레이 쌀 기부 캠페인으로 100톤이 넘는 쌀이 모였습니다.
제주도와 제주도푸드뱅크는 지난 6월부터 두 달 동안 '밥 걱정 없는 제주, 릴레이 쌀 기부 캠페인'을 벌여 21톤의 쌀이 기부됐다고 밝혔습니다.
