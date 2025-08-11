원주 옛 아카데미극장 철거 막은 24명 ‘무죄’
입력 2025.08.11 (21:48) 수정 2025.08.11 (21:51)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
춘천지방법원 원주지원은 오늘(11일), 업무 방해 등의 혐의로 기소된 아친연대 활동가 김 모 씨 등 24명에게 무죄를 선고했습니다.
법원은 이들의 행위가 극장 보존을 위한 범시민사회 운동의 하나로, 동기와 목적 등을 고려했을 때 무죄로 보는 게 타당하다고 판시했습니다.
이들은 2023년 원주시가 옛 아카데미극장을 철거하는 과정에서 장비를 가로막거나 점거 농성을 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
법원은 이들의 행위가 극장 보존을 위한 범시민사회 운동의 하나로, 동기와 목적 등을 고려했을 때 무죄로 보는 게 타당하다고 판시했습니다.
이들은 2023년 원주시가 옛 아카데미극장을 철거하는 과정에서 장비를 가로막거나 점거 농성을 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 원주 옛 아카데미극장 철거 막은 24명 ‘무죄’
-
- 입력 2025-08-11 21:48:00
- 수정2025-08-11 21:51:35
춘천지방법원 원주지원은 오늘(11일), 업무 방해 등의 혐의로 기소된 아친연대 활동가 김 모 씨 등 24명에게 무죄를 선고했습니다.
법원은 이들의 행위가 극장 보존을 위한 범시민사회 운동의 하나로, 동기와 목적 등을 고려했을 때 무죄로 보는 게 타당하다고 판시했습니다.
이들은 2023년 원주시가 옛 아카데미극장을 철거하는 과정에서 장비를 가로막거나 점거 농성을 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
법원은 이들의 행위가 극장 보존을 위한 범시민사회 운동의 하나로, 동기와 목적 등을 고려했을 때 무죄로 보는 게 타당하다고 판시했습니다.
이들은 2023년 원주시가 옛 아카데미극장을 철거하는 과정에서 장비를 가로막거나 점거 농성을 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
-
-
이현기 기자 goldman@kbs.co.kr이현기 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.