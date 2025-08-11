충북교육청, 대입 수시모집 대응 강화
입력 2025.08.11 (21:48) 수정 2025.08.11 (22:17)
충청북도교육청이 대입 수시 모집에 대비해 오는 20일까지 권역별로 찾아가는 진학 워크숍을 진행합니다.
워크숍에서는 고등학교 3학년 부장과 담임 교사 등 희망 교원 400여 명에게 올해 충북 대입 결과와 내년도 대입 수시 지원 방안을 안내하고, 원서 상담 관련 실습을 제공합니다.
충북교육청은 이와 함께 오는 18일부터 다음 달 12일까지 내년도 대입 수시 집중 상담 기간을 운영할 예정입니다.
충청북도교육청이 대입 수시 모집에 대비해 오는 20일까지 권역별로 찾아가는 진학 워크숍을 진행합니다.
워크숍에서는 고등학교 3학년 부장과 담임 교사 등 희망 교원 400여 명에게 올해 충북 대입 결과와 내년도 대입 수시 지원 방안을 안내하고, 원서 상담 관련 실습을 제공합니다.
충북교육청은 이와 함께 오는 18일부터 다음 달 12일까지 내년도 대입 수시 집중 상담 기간을 운영할 예정입니다.
