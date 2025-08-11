육동한 춘천시장, 현안 사업 국비 지원 요청

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

육동한 춘천시장이 오늘(11일), 국토교통부와 행정안전부 차관을 잇따라 만나 현안 사업에 대한 국비 지원을 요청했습니다.



특히, 도시재생 혁신 지구 조성과 역세권 개발 예비 타당성 조사 통과, GTX-B 연장, 소양 8교 건설 지원 필요성 등을 설명했습니다.



육 시장은 내일(12일)은 지방시대위원회를 찾아 기회 발전 특구 지정 등을 요청할 예정입니다.



