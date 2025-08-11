광주 백화점 두 곳 모두 폭발물 미발견…영업 재개
입력 2025.08.11 (21:48) 수정 2025.08.11 (22:04)
광주 대형 백화점에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수돼 경찰이 수색에 나섰지만 폭발물은 발견되지 않았습니다.
광주경찰청은 오늘 오전 9시쯤부터 광주시 대인동 롯데백화점과 광천동 신세계 백화점 두 곳을 수색했지만 폭발물은 발견되지 않았고 정오쯤 모든 수색이 종료되면서 백화점들도 정상 영업을 했습니다.
폭발물 설치 예고 글은 국가인권위원회 사무실 팩스로 발송됐던 것으로 확인됐습니다.
