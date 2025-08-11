뉴스9(제주)

“공익신고자 보복성 탄압, 제주도가 해결해라”

입력 2025.08.11 (21:49) 수정 2025.08.11 (21:54)

제주버스공영화추진 시민연대는 오늘(11) 도민카페에서 회견을 열고 준공영 버스업체 문제에 대해 내부 고발을 한 뒤 지난달 해고된 이 업체 전 노조위원장의 복직을 촉구했습니다.

시민연대는 석 달 전 노조위원장이 회견을 통해 버스 결행과 정비 불량 등을 알렸는데, '언론 인터뷰를 통한 허위 사실 적시'로 업체가 해고한 것은 보복성 탄압이라고 주장했습니다.

공익 제보한 같은 업체 노조 부위원장도 부당 전보됐다가 2년 소송 끝에 원직 복귀했다며, 버스준공영제 공익 제보자를 위한 보호장치 마련을 제주도에 요구했습니다.

제주버스공영화추진 시민연대는 오늘(11) 도민카페에서 회견을 열고 준공영 버스업체 문제에 대해 내부 고발을 한 뒤 지난달 해고된 이 업체 전 노조위원장의 복직을 촉구했습니다.

시민연대는 석 달 전 노조위원장이 회견을 통해 버스 결행과 정비 불량 등을 알렸는데, '언론 인터뷰를 통한 허위 사실 적시'로 업체가 해고한 것은 보복성 탄압이라고 주장했습니다.

공익 제보한 같은 업체 노조 부위원장도 부당 전보됐다가 2년 소송 끝에 원직 복귀했다며, 버스준공영제 공익 제보자를 위한 보호장치 마련을 제주도에 요구했습니다.
