뉴스9(광주)

“40경기에서 23승 필요”…“승강제 PO 검토”

입력 2025.08.11 (21:49) 수정 2025.08.11 (22:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

광주 백화점 두 곳 모두 폭발물 미발견…영업 재개

광주 백화점 두 곳 모두 폭발물 미발견…영업 재개
KIA 코칭스태프 일부 개편…“분위기 쇄신”

KIA 코칭스태프 일부 개편…“분위기 쇄신”

다음
[앵커]

프로야구 KIA타이거즈가 2연패에 빠지며 6위로 내려앉았습니다.

이런 추세라면 기아는 가을 야구 진출이 현실적으로 어려울 것으로 보이는데요.

동반 하락한 프로축구 광주FC도 감독이 직접 리그 강등에 대비해야 한다며 쓴소리를 내뱉었습니다.

최정민 기자입니다.

[리포트]

난타전 속 야금야금 점수를 좁히며 8회 초 2점차까지 따라붙는 KIA.

[중계멘트 : "14대 10에서 14대 11, 14대 11에서 14대 12. 이제는 2점 차!"]

하지만 잇따른 실책성 플레이와 불안한 마운드는 올 시즌 두 번째 최다 실점인 16점을 내주며 무너졌습니다.

후반기 들어 5승10패1무, 승률 3할대를 기록하는 부진 속에 기아의 팀 순위는 6위로 떨어진 상황.

가을야구 진출 마지노선인 5위 팀의 최근 10년 동안의 승수와 비교해보면 기아는 남은 40경기에서 23승, 5할7푼의 승률을 거둬야 합니다.

하지만 김도영의 시즌 아웃과 함께 7위를 기록 중인 팀타율과 팀방어율로는 5위도 기대하기 어렵습니다.

하지만 기아는 이번 주와 다음 주 삼성과 두산 그리고 키움 등 하위권 3팀과 9연전을 앞두고 있습니다.

5강 진출의 마지막 기회를 살리기 위해서는 매 시리즈마다 2승 이상을 거두는 총력전을 펼쳐야 합니다.

내년 이란으로 팀을 옮기는 에이스 아사니가 이른바 태업 논란으로 경기에 빠지면서 프로축구 광주FC는 포항에 1대 0으로 졌습니다.

[중계멘트 : "포항은 기분좋은 하프타임을, 광주는 숙제를 안은 하프타임 시간을 보내게 됐습니다."]

올 시즌 첫 연패에 빠지며 하위스플릿인 7위로 떨어지자 이정효 감독은 K리그2 상위권 팀들과 경쟁을 펼치는 승강 플레이오프까지 대비해야겠다며 팀을 냉정하게 평가했습니다.

광주는 오는 17일 리그 2위인 대전을 홈으로 불러들여 힘겨운 연패탈출에 나설 예정입니다.

KBS 뉴스 최정민입니다.

촬영기자:이승준/화면제공:한국프로축구연맹

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “40경기에서 23승 필요”…“승강제 PO 검토”
    • 입력 2025-08-11 21:49:04
    • 수정2025-08-11 22:08:50
    뉴스9(광주)
[앵커]

프로야구 KIA타이거즈가 2연패에 빠지며 6위로 내려앉았습니다.

이런 추세라면 기아는 가을 야구 진출이 현실적으로 어려울 것으로 보이는데요.

동반 하락한 프로축구 광주FC도 감독이 직접 리그 강등에 대비해야 한다며 쓴소리를 내뱉었습니다.

최정민 기자입니다.

[리포트]

난타전 속 야금야금 점수를 좁히며 8회 초 2점차까지 따라붙는 KIA.

[중계멘트 : "14대 10에서 14대 11, 14대 11에서 14대 12. 이제는 2점 차!"]

하지만 잇따른 실책성 플레이와 불안한 마운드는 올 시즌 두 번째 최다 실점인 16점을 내주며 무너졌습니다.

후반기 들어 5승10패1무, 승률 3할대를 기록하는 부진 속에 기아의 팀 순위는 6위로 떨어진 상황.

가을야구 진출 마지노선인 5위 팀의 최근 10년 동안의 승수와 비교해보면 기아는 남은 40경기에서 23승, 5할7푼의 승률을 거둬야 합니다.

하지만 김도영의 시즌 아웃과 함께 7위를 기록 중인 팀타율과 팀방어율로는 5위도 기대하기 어렵습니다.

하지만 기아는 이번 주와 다음 주 삼성과 두산 그리고 키움 등 하위권 3팀과 9연전을 앞두고 있습니다.

5강 진출의 마지막 기회를 살리기 위해서는 매 시리즈마다 2승 이상을 거두는 총력전을 펼쳐야 합니다.

내년 이란으로 팀을 옮기는 에이스 아사니가 이른바 태업 논란으로 경기에 빠지면서 프로축구 광주FC는 포항에 1대 0으로 졌습니다.

[중계멘트 : "포항은 기분좋은 하프타임을, 광주는 숙제를 안은 하프타임 시간을 보내게 됐습니다."]

올 시즌 첫 연패에 빠지며 하위스플릿인 7위로 떨어지자 이정효 감독은 K리그2 상위권 팀들과 경쟁을 펼치는 승강 플레이오프까지 대비해야겠다며 팀을 냉정하게 평가했습니다.

광주는 오는 17일 리그 2위인 대전을 홈으로 불러들여 힘겨운 연패탈출에 나설 예정입니다.

KBS 뉴스 최정민입니다.

촬영기자:이승준/화면제공:한국프로축구연맹
최정민
최정민 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

조국 부부·윤미향·조희연·최강욱 ‘광복절 특사’…<br>李 대통령, 2188명 사면 재가

조국 부부·윤미향·조희연·최강욱 ‘광복절 특사’…李 대통령, 2188명 사면 재가
여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “사면권 남용 흑역사”

여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “사면권 남용 흑역사”
[단독]김 여사 인척집 ‘고가시계’ …구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”

[단독]김 여사 인척집 ‘고가시계’ …구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”
“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사

“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.