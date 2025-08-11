원주, ‘아이돌 페스타 대작전’…‘제베원’ 참여
입력 2025.08.11 (21:49) 수정 2025.08.11 (21:52)
강원도가 2025년과 26년, 강원방문의 해를 기념해 '아이돌 페스타 대작전 전국 반짝 투어'를 마련했습니다.
이번 주 행사는 오늘(11일) 저녁 8시 원주 댄싱공연장에서 열렸습니다.
이 자리엔 케이팝(K-POP) 아이돌 그룹 '제로베이스원'이 참석해 옥수수를 990원 판매했습니다.
옥수수를 산 사람들에겐 '제로베이스원' 콘서트 입장권을 줬습니다.
행사 수익금은 전액 기부합니다.
송승룡 기자 oberona@kbs.co.kr
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.