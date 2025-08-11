서귀포 수영장서 50대 남성 숨져…경찰, 조사 중
입력 2025.08.11 (21:49) 수정 2025.08.11 (21:54)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘 오후 4시쯤 서귀포 혁신도시복합혁신센터 수영장에서 50대 남성이 물에 빠져 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만, 결국 숨졌습니다.
경찰과 소방당국은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
경찰과 소방당국은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 서귀포 수영장서 50대 남성 숨져…경찰, 조사 중
-
- 입력 2025-08-11 21:49:31
- 수정2025-08-11 21:54:23
오늘 오후 4시쯤 서귀포 혁신도시복합혁신센터 수영장에서 50대 남성이 물에 빠져 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만, 결국 숨졌습니다.
경찰과 소방당국은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
경찰과 소방당국은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
-
-
고민주 기자 thinking@kbs.co.kr고민주 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.