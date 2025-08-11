“강원연구원 인사 파행…재발 방지 대책 요구”

동영상 고정 취소

더불어민주당 전찬성, 정재웅 등 6명의 도의원이 성명을 통해 이번 현진권 강원연구원장의 승진 인사는 개인의 독단에 더해 관리 감독 권한을 가진 김진태 지사의 묵인과 방조가 낳은 결과라며, 재발 방지 대책을 요구했습니다.



현 원장은 이달 1일 연구직 6명과 행정직 2명에 대한 승진 인사를 단행했는데, 승진 직원 중 일부가 기관장 경고를 받거나 과거 성 비위 전력이 있어 부적절했다는 논란이 일고 있습니다.



