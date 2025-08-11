‘홈런에 2루타까지!’ 김하성의 장타 데이

동영상 고정 취소

좀처럼 타석에서 제 모습을 보여주지 못했던 탬파베이의 김하성이 오늘은 2루타에 홈런까지 맹타를 휘둘렀습니다.



김하성의 배트는 2회 첫 타석부터 힘차게 돌아갔는데요.



좌익 선상으로 향하는 2루타를 쳐내 2루 주자를 불러들여 타점까지 올렸습니다.



그리고 다음 타석인 4회 이번엔 공을 더 멀리 보냈습니다.



빨랫줄처럼 왼쪽 담장을 넘어간 홈런!



김하성의 시즌 2호 포였는데요.



올 시즌 부상에서 복귀해 타격이 예전 같지는 않았는데, 반전의 계기가 됐으면 좋겠습니다.



LA 다저스의 오타니는 낮은 커터를 한 손을 놓으며 가볍게 스윙했는데도 담장을 넘겼는데요.



시즌 41호 포를 쏘아 올린 오타니 내셔널리그 홈런 공동 선두에 자리했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!