뉴스 9

‘홈런에 2루타까지!’ 김하성의 장타 데이

입력 2025.08.11 (21:50) 수정 2025.08.11 (21:55)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

손흥민 데뷔전 비하인드 “영국에선 원정 가면 야유 받았는데…”

손흥민 데뷔전 비하인드 “영국에선 원정 가면 야유 받았는데…”
‘외국인 에이스 총출동’ 한화·롯데 미리보는 가을야구

‘외국인 에이스 총출동’ 한화·롯데 미리보는 가을야구

다음
좀처럼 타석에서 제 모습을 보여주지 못했던 탬파베이의 김하성이 오늘은 2루타에 홈런까지 맹타를 휘둘렀습니다.

김하성의 배트는 2회 첫 타석부터 힘차게 돌아갔는데요.

좌익 선상으로 향하는 2루타를 쳐내 2루 주자를 불러들여 타점까지 올렸습니다.

그리고 다음 타석인 4회 이번엔 공을 더 멀리 보냈습니다.

빨랫줄처럼 왼쪽 담장을 넘어간 홈런!

김하성의 시즌 2호 포였는데요.

올 시즌 부상에서 복귀해 타격이 예전 같지는 않았는데, 반전의 계기가 됐으면 좋겠습니다.

LA 다저스의 오타니는 낮은 커터를 한 손을 놓으며 가볍게 스윙했는데도 담장을 넘겼는데요.

시즌 41호 포를 쏘아 올린 오타니 내셔널리그 홈런 공동 선두에 자리했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘홈런에 2루타까지!’ 김하성의 장타 데이
    • 입력 2025-08-11 21:50:02
    • 수정2025-08-11 21:55:11
    뉴스 9
좀처럼 타석에서 제 모습을 보여주지 못했던 탬파베이의 김하성이 오늘은 2루타에 홈런까지 맹타를 휘둘렀습니다.

김하성의 배트는 2회 첫 타석부터 힘차게 돌아갔는데요.

좌익 선상으로 향하는 2루타를 쳐내 2루 주자를 불러들여 타점까지 올렸습니다.

그리고 다음 타석인 4회 이번엔 공을 더 멀리 보냈습니다.

빨랫줄처럼 왼쪽 담장을 넘어간 홈런!

김하성의 시즌 2호 포였는데요.

올 시즌 부상에서 복귀해 타격이 예전 같지는 않았는데, 반전의 계기가 됐으면 좋겠습니다.

LA 다저스의 오타니는 낮은 커터를 한 손을 놓으며 가볍게 스윙했는데도 담장을 넘겼는데요.

시즌 41호 포를 쏘아 올린 오타니 내셔널리그 홈런 공동 선두에 자리했습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

조국 부부·윤미향·조희연·최강욱 ‘광복절 특사’…<br>李 대통령, 2188명 사면 재가

조국 부부·윤미향·조희연·최강욱 ‘광복절 특사’…李 대통령, 2188명 사면 재가
여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “사면권 남용 흑역사”

여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “사면권 남용 흑역사”
[단독]김 여사 인척집 ‘고가시계’ …구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”

[단독]김 여사 인척집 ‘고가시계’ …구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”
“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사

“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.