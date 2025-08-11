KIA 코칭스태프 일부 개편…“분위기 쇄신”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

프로야구 KIA 타이거즈가 분위기 쇄신을 위해 코칭스태프를 일부 교체했습니다.



KIA는 이동걸 코치를 1군 투수 메인 코치로, 이정호 퓨처스 투수 코치를 1군 불펜 코치로 보직 변경했다고 밝혔습니다.



기존에 1군을 맡았던 정재훈 투수 코치와 타케시 배터리 코치는 각각 퓨처스리그 코치를 맡을 예정입니다.



