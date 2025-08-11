벌 쏘임 등 신고 잇따라…지난달부터 800건 육박
입력 2025.08.11 (21:50) 수정 2025.08.11 (21:54)
오늘(11일) 오후 1시 20분쯤 서귀포시 상효동 선덕사에서 60대 남성이 벌에 쏘여 출동한 119에 의해 병원으로 옮겨졌고, 소방에서 벌집을 제거했습니다.
또, 이보다 앞선 오늘 오전 10시 40분쯤엔 제주시 오라동에선 말벌집 제거 신고가 접수되는 등 오늘 하루에만 5건의 벌집 관련 신고가 소방당국에 접수됐습니다.
제주도소방안전본부는 지난 달부터 벌집 제거 등 관련 신고만 8백 건 가까이 이르고 있다며, 벌 쏘임 사고에 각별한 주의를 부탁했습니다.
고민주 기자 thinking@kbs.co.kr고민주 기자의 기사 모음
