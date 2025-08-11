벌 쏘임 등 신고 잇따라…지난달부터 800건 육박

동영상 고정 취소

오늘(11일) 오후 1시 20분쯤 서귀포시 상효동 선덕사에서 60대 남성이 벌에 쏘여 출동한 119에 의해 병원으로 옮겨졌고, 소방에서 벌집을 제거했습니다.



또, 이보다 앞선 오늘 오전 10시 40분쯤엔 제주시 오라동에선 말벌집 제거 신고가 접수되는 등 오늘 하루에만 5건의 벌집 관련 신고가 소방당국에 접수됐습니다.



제주도소방안전본부는 지난 달부터 벌집 제거 등 관련 신고만 8백 건 가까이 이르고 있다며, 벌 쏘임 사고에 각별한 주의를 부탁했습니다.



