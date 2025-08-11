횡성한우 중동 홍보대사에 ‘문경수 요리사’ 위촉
입력 2025.08.11 (21:50) 수정 2025.08.11 (21:52)
횡성군은 오늘(11일) 군청에서 문경수 요리사를 중동 홍보대사에 위촉했습니다.
문 요리사는 두바이의 유명 한식 레스토랑에서 총괄 업무를 맡는 등 세계적인 경력을 가진 요리사입니다.
-
횡성군은 오늘(11일) 군청에서 문경수 요리사를 중동 홍보대사에 위촉했습니다.
하초희 기자 chohee25@kbs.co.kr
