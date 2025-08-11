고흥 양식장 감전사고 외국인 노동자 2명 모두 숨져

동영상 고정 취소

어제(10일) 고흥군 두원면의 한 새우 양식장에서 감전 사고를 당한 베트남 국적의 33살 노동자 A 씨가 병원에서 치료를 받던 중 숨졌습니다.



앞서 태국 국적의 29살 노동자 B 씨는 사고 직후 숨졌습니다.



경찰은 담수정화시설의 수중 모터가 고장 나자, 베트남 국적 노동자가 시설 안에 들어갔다가 빠졌고 구하려던 태국 노동자도 같이 빠진 후 감전된 것으로 보고 있습니다.



또 숨진 노동자들의 고용 경위도 살펴보고 있습니다.



