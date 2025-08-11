“수해 복구에 인력 요청” 공문서 위조 사기 주의

동영상 고정 취소

최근 기록적인 폭우로 전국에 비 피해가 잇따른 가운데 수해 복구를 빙자한 사기가 등장해 주의가 필요합니다.



구례군은 최근 지역 인력사무소들에 누군가 공무원을 사칭하며 재난 긴급 복구를 위해 인력을 요청한다는 내용의 허위 공문서를 보냈다고 밝혔습니다.



일부 업체는 실제 인력을 파견했다가 허위라는 사실을 뒤늦게 확인해 인건비 등을 손해 본 거로 파악됐습니다.



