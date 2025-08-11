대구시, ‘노곡동 배수시설 관리’ 일원화 착수

동영상 고정 취소

대구시가 지난달 침수 피해가 난 노곡동 배수시설의 관리와 운영을 일원화합니다.



대구시는 실무 검토와 협의를 거쳐 내년 우기 전까지 관리 주체를 일원화하고 운영 지침을 정비하겠다고 밝혔습니다.



한편, 이번 침수 사고와 관련해 노곡동 빗물펌프장은 대구시가, 고지 배수터널은 북구청이 각각 관리해 신속 대응이 어려웠다는 지적이 불거졌습니다.



