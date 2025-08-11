대구시, 노상주차장 디지털화 사업 추진
입력 2025.08.11 (21:51)
대구시는 노상주차장의 이용과 관리를 편리하게 하기 위한 디지털화 사업을 추진합니다.
대구시는 현재 운영 중인 통합주차정보시스템을 기반으로 연말까지 국비 2억 3천만 원을 들여 노상주차장을 디지털 공간에 구현하고, 부정 주차 단속 체계도 구축합니다.
또 민간 주차 플랫폼과 연계해 입차와 출차, 정산 서비스를 제공하는 체계도 마련합니다.
