김윤철 합천군수 ‘공약 성적표’

동영상 고정 취소

[앵커]



내년 지방선거를 앞두고 현역 단체장들의 공약 이행을 확인하는 기획보도, 오늘은 김윤철 합천군수의 공약 성적표를 점검합니다.



박기원 기자입니다.



[리포트]



김윤철 합천군수의 1호 공약은 KTX역세권 합천읍 개발입니다.



남부내륙철도와 연계한 신도시를 만드는 사업은 정부 공모에 선정돼 실시 설계가 진행 중입니다.



역사 인근 골프장 건립은 토지 확보율 88%에서 환경영향평가 절차를 추진 중입니다.



[김윤철/합천군수 : "역세권 개발 사업에 주안점을 두고 올해 공모 사업에 토지 비축 사업이 선정 되어서 268억 원 정도의 공모 사업에 선정되었다는 점 말씀드리겠습니다."]



2호 공약은 힐링도시 1번지 합천건설입니다.



함양~울산 고속도로 대병·대양 나들목의 복잡한 선형을 변경하는 사업은 부담금 15억 원을 투입해 내년 준공 예정입니다.



황매산 힐링 관광지 조성 사업은 야영장과 숙박시설 등의 설치를 마쳤습니다.



3호 공약 가운데, 행복주택은 30가구 규모로 지난 4월 착공해 내년 준공을 앞뒀습니다.



하지만, 사업비 700억 원 규모 대양면 스마트물류단지 조성은 투자 기업이 사업을 포기했고, 기업유치도 이렇다할 성과를 내지 못했습니다.



네 번째 공약은 스마트 농업 중심도시 건설.



원격제어 스마트팜 보급은 정상 추진 중이며, 청년 귀농인 스마트팜 조성은 소멸대응기금을 활용해 기반 공사가 진행 중입니다.



[김윤철/합천군수 : "1억 소득원 3천 명을 육성하겠다고 공약을 했습니다마는 작년까지 2천 명 넘게 1억 원 소득으로 집계가 되었다는 말씀도 드리고…."]



5호 공약은 대병·대양 나들목 주변 종합 개발입니다.



영상테마파크 호텔 건립은 민간 사업자 횡령으로 무산됐고, 대병면과 가회면 지방도 확장은 사업 건의 단계입니다.



김윤철 합천군수의 공약 성적표는 '추진 중' 네 개, '미이행' 한 개입니다.



KBS 뉴스 박기원입니다.



촬영기자:변성준/영상편집:김도원/그래픽:김신아



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!