부산형 커피 음료 개발·브랜드화 추진

부산시가 부산형 커피 음료 개발에 나섭니다.



부산시는 월드 커피 챔피언, 대형 유통업체 등과 업무 협약을 맺고, 앞으로 부산형 커피 음료 공동 개발을 통해 브랜드화를 추진한다고 밝혔습니다.



개발된 커피 음료는 다음 달 시음회를 통해 처음 공개하고 올해 안에 출시할 예정입니다.



