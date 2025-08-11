대구시, 냉동난자 시술비 최대 2백만 원 지원
입력 2025.08.11 (21:52)
대구시가 임신을 준비하는 부부의 경제적 부담을 덜어주기 위해 냉동 난자 시술비를 지원합니다.
난임 진단 여부와 관계없이 부부당 최대 두 차례, 회당 백만 원까지 지원받을 수 있고, 지원 범위는 난자 해동부터 수정 및 이식, 시술 후 처치까지 전 과정입니다.
신청은 사전 절차 없이 시술 완료 후 석 달 이내에 관할 보건소를 직접 방문하거나 e 보건소를 통해서 하면 됩니다.
