대구시, 냉동난자 시술비 최대 2백만 원 지원

동영상 고정 취소

대구시가 임신을 준비하는 부부의 경제적 부담을 덜어주기 위해 냉동 난자 시술비를 지원합니다.



난임 진단 여부와 관계없이 부부당 최대 두 차례, 회당 백만 원까지 지원받을 수 있고, 지원 범위는 난자 해동부터 수정 및 이식, 시술 후 처치까지 전 과정입니다.



신청은 사전 절차 없이 시술 완료 후 석 달 이내에 관할 보건소를 직접 방문하거나 e 보건소를 통해서 하면 됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!