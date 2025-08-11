이세용 신임 부산의료원장 “의료 수준 회복”

동영상 고정 취소

부산시는 제19대 부산의료원장에 이세용 전 부산의료원 산부인과 진료과장을 임명했습니다.



이 원장은 21년간 부산의료원에서 환자를 치료했으며 진료처장으로서 병원 경영에도 참여했습니다.



이 원장은 임명식에서, "중증·응급·필수 의료를 책임지는 '급성기 중심 병원'의 정체성을 확립하고 의료 수준 회복을 최우선 과제로 삼겠다"고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!