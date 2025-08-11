술 취한 지인 성폭행 혐의 30대 남성 긴급체포
입력 2025.08.11 (21:52) 수정 2025.08.11 (21:54)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
술에 취한 지인을 성폭행한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.
제주서부경찰서는 준강간 혐의로 30대 남성을 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔습니다.
이 남성은 어제(10일) 밤, 제주시의 한 펜션에서 지인들과 투숙하던 중 술에 취한 여성을 성폭행한 혐의를 받습니다.
신고를 받고 출동한 경찰은 이 남성을 긴급체포해 자세한 사건 경위를 조사하고 있습니다.
제주서부경찰서는 준강간 혐의로 30대 남성을 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔습니다.
이 남성은 어제(10일) 밤, 제주시의 한 펜션에서 지인들과 투숙하던 중 술에 취한 여성을 성폭행한 혐의를 받습니다.
신고를 받고 출동한 경찰은 이 남성을 긴급체포해 자세한 사건 경위를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 술 취한 지인 성폭행 혐의 30대 남성 긴급체포
-
- 입력 2025-08-11 21:52:18
- 수정2025-08-11 21:54:56
술에 취한 지인을 성폭행한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.
제주서부경찰서는 준강간 혐의로 30대 남성을 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔습니다.
이 남성은 어제(10일) 밤, 제주시의 한 펜션에서 지인들과 투숙하던 중 술에 취한 여성을 성폭행한 혐의를 받습니다.
신고를 받고 출동한 경찰은 이 남성을 긴급체포해 자세한 사건 경위를 조사하고 있습니다.
제주서부경찰서는 준강간 혐의로 30대 남성을 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔습니다.
이 남성은 어제(10일) 밤, 제주시의 한 펜션에서 지인들과 투숙하던 중 술에 취한 여성을 성폭행한 혐의를 받습니다.
신고를 받고 출동한 경찰은 이 남성을 긴급체포해 자세한 사건 경위를 조사하고 있습니다.
-
-
고민주 기자 thinking@kbs.co.kr고민주 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.