만취 운항 숨기려다 동선 추척에 덜미 ‘징역형’
입력 2025.08.11 (21:52) 수정 2025.08.11 (21:55)
제주지방법원 제2형사부는 해상교통안전법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 50대 선장에게 징역 2년에 집행유예 4년을 선고했습니다.
제주지방법원 제2형사부는 해상교통안전법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 50대 선장에게 징역 2년에 집행유예 4년을 선고했습니다.
