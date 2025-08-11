경상북도, 은퇴 과학자 핵심 사업에 참여
입력 2025.08.11 (21:52) 수정 2025.08.11 (21:56)
경상북도가 은퇴 과학자를 도정에 참여시킵니다.
경북도는 저명한 은퇴 과학자를 K-과학자로 선정해, 인공지능 데이터센터 구축과 소형모듈원전 기술 개발, 수소 생산 기술 산업화 등 핵심 사업에 참여시킵니다.
또, 이들의 연구 활동을 돕기 위해 경북 연구원 내에 과학자 센터를 열고 이들의 전문 지식을 지역산업 구조 혁신에 활용할 방침입니다.
