하영제·송도근, ‘광복절 특별사면’ 포함

이번 광복절 특별사면 대상에 하영제 전 사천·남해·하동 국회의원과 송도근 전 사천시장이 포함됐습니다.



하영제 전 국회의원은 정치자금법 위반으로 징역 1년 6개월이 확정됐었지만, 잔형 집행면제와 복권됩니다.



송도근 전 사천시장은 하 전 의원에게 2,800만 원을 불법으로 준 혐의로 벌금 1,000만 원을 선고받았지만, 복권 대상에 올랐습니다.



