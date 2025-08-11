“경북 교사 교권침해 겪어도 대부분 참아”
입력 2025.08.11 (21:53)
경북 교사들은 교권 침해를 당해도 대부분 참는다는 조사 결과가 나왔습니다.
경북 교사노조가 초·중·고 교사 391명에게 물은 결과 교권침해를 겪었다는 답변은 전체 30%였습니다.
경북 교사노조가 초·중·고 교사 391명에게 물은 결과 교권침해를 겪었다는 답변은 전체 30%였습니다.
경북 교사들은 교권 침해를 당해도 대부분 참는다는 조사 결과가 나왔습니다.
경북 교사노조가 초·중·고 교사 391명에게 물은 결과 교권침해를 겪었다는 답변은 전체 30%였습니다.
경북 교사노조가 초·중·고 교사 391명에게 물은 결과 교권침해를 겪었다는 답변은 전체 30%였습니다.
