특검, 윤 전 대통령 ‘거제 해상 술 파티’ 의혹 검토
입력 2025.08.11 (21:53) 수정 2025.08.11 (22:23)
김건희 특검이 윤석열 전 대통령 부부의 '해군 함정 해상 술 파티' 의혹에 수사 여부를 검토하고 있습니다.
특검은 윤 전 대통령 부부가 2023년 8월 거제 저도 여름휴가 당시, 해군 함정에서 지인들과 '해상 술 파티'를 벌였다는 추미애 의원실의 의혹 제기에 따라, 관련 문서를 제출받은 것으로 알렸습니다.
송현준 기자 song4@kbs.co.kr
