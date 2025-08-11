남해 해수욕장 방문객 감소…“수해·주말 잦은 비”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

올 여름 집중호우와 잦은 비로 남해군 해수욕장 방문객이 크게 감소했습니다.



올여름 정식 개장 이후 지난 5일까지 남해군 해수욕장 5곳의 방문객은 4만 5천여 명으로, 지난해 같은 기간보다 1만 2천여 명이 감소한 것으로 집계됐습니다.



