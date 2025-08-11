남해 해수욕장 방문객 감소…“수해·주말 잦은 비”
입력 2025.08.11 (21:53) 수정 2025.08.11 (22:24)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
올 여름 집중호우와 잦은 비로 남해군 해수욕장 방문객이 크게 감소했습니다.
올여름 정식 개장 이후 지난 5일까지 남해군 해수욕장 5곳의 방문객은 4만 5천여 명으로, 지난해 같은 기간보다 1만 2천여 명이 감소한 것으로 집계됐습니다.
올여름 정식 개장 이후 지난 5일까지 남해군 해수욕장 5곳의 방문객은 4만 5천여 명으로, 지난해 같은 기간보다 1만 2천여 명이 감소한 것으로 집계됐습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 남해 해수욕장 방문객 감소…“수해·주말 잦은 비”
-
- 입력 2025-08-11 21:53:54
- 수정2025-08-11 22:24:29
올 여름 집중호우와 잦은 비로 남해군 해수욕장 방문객이 크게 감소했습니다.
올여름 정식 개장 이후 지난 5일까지 남해군 해수욕장 5곳의 방문객은 4만 5천여 명으로, 지난해 같은 기간보다 1만 2천여 명이 감소한 것으로 집계됐습니다.
올여름 정식 개장 이후 지난 5일까지 남해군 해수욕장 5곳의 방문객은 4만 5천여 명으로, 지난해 같은 기간보다 1만 2천여 명이 감소한 것으로 집계됐습니다.
-
-
배수영 기자 sooyoung@kbs.co.kr배수영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.