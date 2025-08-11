‘국민의힘 당대표 선거’ 내일 부산 합동 연설회
입력 2025.08.11 (21:54) 수정 2025.08.11 (22:24)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
국민의힘 당 대표 선거의 부울경 합동연설회가 내일(12일) 부산 벡스코에서 열립니다.
김문수, 안철수, 장동혁, 조경태 후보는 당 통합과 쇄신 방안 등을 놓고 지지전을 펼칠 전망입니다.
국민의힘 당 대표는 당원 투표 80%, 국민 여론조사 20%를 합산해 최종 선출됩니다.
김문수, 안철수, 장동혁, 조경태 후보는 당 통합과 쇄신 방안 등을 놓고 지지전을 펼칠 전망입니다.
국민의힘 당 대표는 당원 투표 80%, 국민 여론조사 20%를 합산해 최종 선출됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘국민의힘 당대표 선거’ 내일 부산 합동 연설회
-
- 입력 2025-08-11 21:54:22
- 수정2025-08-11 22:24:29
국민의힘 당 대표 선거의 부울경 합동연설회가 내일(12일) 부산 벡스코에서 열립니다.
김문수, 안철수, 장동혁, 조경태 후보는 당 통합과 쇄신 방안 등을 놓고 지지전을 펼칠 전망입니다.
국민의힘 당 대표는 당원 투표 80%, 국민 여론조사 20%를 합산해 최종 선출됩니다.
김문수, 안철수, 장동혁, 조경태 후보는 당 통합과 쇄신 방안 등을 놓고 지지전을 펼칠 전망입니다.
국민의힘 당 대표는 당원 투표 80%, 국민 여론조사 20%를 합산해 최종 선출됩니다.
-
-
조미령 기자 pearl@kbs.co.kr조미령 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.