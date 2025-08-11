‘국민의힘 당대표 선거’ 내일 부산 합동 연설회

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘 당 대표 선거의 부울경 합동연설회가 내일(12일) 부산 벡스코에서 열립니다.



김문수, 안철수, 장동혁, 조경태 후보는 당 통합과 쇄신 방안 등을 놓고 지지전을 펼칠 전망입니다.



국민의힘 당 대표는 당원 투표 80%, 국민 여론조사 20%를 합산해 최종 선출됩니다.



