정읍에서 승용차-화물차 부딪혀…1명 사망·2명 부상
입력 2025.08.11 (21:54) 수정 2025.08.11 (21:57)
오늘(11일) 오후 1시 45분쯤 정읍시 내장상동에서 승용차와 1톤 화물차가 부딪쳤습니다.
이 사고로 승용차 운전자인 60대 남성이 숨지고, 화물차 동승자와 운전사가 중경상을 입었습니다.
경찰과 소방 당국은 화물차 운전사 등을 상대로 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
