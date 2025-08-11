정읍에서 승용차-화물차 부딪혀…1명 사망·2명 부상

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

오늘(11일) 오후 1시 45분쯤 정읍시 내장상동에서 승용차와 1톤 화물차가 부딪쳤습니다.



이 사고로 승용차 운전자인 60대 남성이 숨지고, 화물차 동승자와 운전사가 중경상을 입었습니다.



경찰과 소방 당국은 화물차 운전사 등을 상대로 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!