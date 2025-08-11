산청군, ‘수해 복구 630여 건 설계단’ 운영 지원
입력 2025.08.11 (21:54) 수정 2025.08.11 (22:24)
산청군이 수해 복구를 위한 합동 설계단을 오늘(11일)부터 운영합니다.
합동 설계단은 피해 시설에 대한 측량과 실시설계, 편입 부지 협의 등 수해 복구 전 과정을 지원합니다.
산청에서 수해 복구 규모는 630여 건, 2천3백억 원으로 추정됩니다.
