산청군, ‘수해 복구 630여 건 설계단’ 운영 지원

산청군이 수해 복구를 위한 합동 설계단을 오늘(11일)부터 운영합니다.



합동 설계단은 피해 시설에 대한 측량과 실시설계, 편입 부지 협의 등 수해 복구 전 과정을 지원합니다.



산청에서 수해 복구 규모는 630여 건, 2천3백억 원으로 추정됩니다.



