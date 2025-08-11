국수본, ‘강압 수사 논란’ 전북경찰청 감찰

동영상 고정 취소

익산시 공무원 비리 의혹 강압 수사 논란과 관련해, 국가수사본부가 전북경찰청에 수사 과정의 위법성 여부에 대한 감찰을 시작했습니다.



앞서 전북청은 수사심의계 주도로 자체 수사 감찰을 벌인 바 있습니다.



공무원에게 금품을 제공한 혐의 등으로 수사를 받던 40대 업체 대표가 지난 7일 숨진 채 발견된 가운데, 강압 수사 정황을 주장한 사실이 알려졌고 이후 전북청은 담당 수사관을 직무 배제한 상황입니다.



