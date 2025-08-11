뉴스 9

‘꼴찌’ 대구 구세주 세징야의 소원 ‘잔류’ 그리고 ‘동상’

입력 2025.08.11 (21:55) 수정 2025.08.11 (22:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘외국인 에이스 총출동’ 한화·롯데 미리보는 가을야구

‘외국인 에이스 총출동’ 한화·롯데 미리보는 가을야구
발달장애 골퍼들의 꿈을 응원합니다!

발달장애 골퍼들의 꿈을 응원합니다!

다음
[앵커]

프로축구 K리그1 꼴찌 대구는 강등을 피하기 위해 에이스 세징야의 발끝만 바라보고 있는데요.

고군분투 중인 세징야는 잔류를 이끌 테니 자신의 동상을 꼭 세워달라고 했습니다.

이준희 기자가 전합니다.

[리포트]

대구 세징야가 중앙선 바로 앞에서 찬 공이 그대로 서울의 골문 안으로 빨려 들어갑니다.

올 시즌 최고의 골에 뽑힐 만한 대포알 슈팅 등 맹활약을 펼친 세징야는 외국인 선수 최초로 70골 70도움이라는 대기록까지 작성했습니다.

부상 복귀 후 6경기에서 5골을 몰아치며 '대구의 왕'다운 활약을 뽐내고 있지만, 12년 만의 강등 위기에 처한 팀을 생각하면 착잡하기만 합니다.

[세징야/대구 : "현재 상황이 쉽지 않다는 것을 잘 알고 있습니다. 최우선 과제는 강등권에서 벗어나 2부 리그로 내려가는 상황을 피하는 것이라고 생각해요."]

팬들의 오랜 염원인 자신의 동상을 경기장 앞에 떳떳하게 세우기 위해서라도 반드시 1부리그에 남아야 합니다.

[세징야/대구 : "많은 분이 바라는 것처럼 저도 제 동상이 세워지기를 원하고요. 이왕이면 제가 선수 생활을 할 때 동상이 만들어지기를 바랍니다."]

어느덧 서른다섯, '힘들다'라는 말이 한국말로 절로 나올 만큼 체력이 예전 같지 않지만….

[ 이정효 : "너 수비 열심히 해야 해 대구 가면."]

["진짜 힘들어요…. 하하하…."]

잔류에 성공해 반드시 1부리그 소속 대구에서 은퇴를 하겠다며 팬들을 안심시켰습니다.

[세징야/대구 : "대구에서만 10년이란 세월을 보냈고 대구와 함께 역사를 만들었기 때문에 반드시 대구 유니폼을 입고 은퇴할 생각입니다."]

["킹 이즈 백!"]

KBS 뉴스 이준희입니다.

촬영기자:정형철/영상편집:박경상

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘꼴찌’ 대구 구세주 세징야의 소원 ‘잔류’ 그리고 ‘동상’
    • 입력 2025-08-11 21:55:11
    • 수정2025-08-11 22:00:42
    뉴스 9
[앵커]

프로축구 K리그1 꼴찌 대구는 강등을 피하기 위해 에이스 세징야의 발끝만 바라보고 있는데요.

고군분투 중인 세징야는 잔류를 이끌 테니 자신의 동상을 꼭 세워달라고 했습니다.

이준희 기자가 전합니다.

[리포트]

대구 세징야가 중앙선 바로 앞에서 찬 공이 그대로 서울의 골문 안으로 빨려 들어갑니다.

올 시즌 최고의 골에 뽑힐 만한 대포알 슈팅 등 맹활약을 펼친 세징야는 외국인 선수 최초로 70골 70도움이라는 대기록까지 작성했습니다.

부상 복귀 후 6경기에서 5골을 몰아치며 '대구의 왕'다운 활약을 뽐내고 있지만, 12년 만의 강등 위기에 처한 팀을 생각하면 착잡하기만 합니다.

[세징야/대구 : "현재 상황이 쉽지 않다는 것을 잘 알고 있습니다. 최우선 과제는 강등권에서 벗어나 2부 리그로 내려가는 상황을 피하는 것이라고 생각해요."]

팬들의 오랜 염원인 자신의 동상을 경기장 앞에 떳떳하게 세우기 위해서라도 반드시 1부리그에 남아야 합니다.

[세징야/대구 : "많은 분이 바라는 것처럼 저도 제 동상이 세워지기를 원하고요. 이왕이면 제가 선수 생활을 할 때 동상이 만들어지기를 바랍니다."]

어느덧 서른다섯, '힘들다'라는 말이 한국말로 절로 나올 만큼 체력이 예전 같지 않지만….

[ 이정효 : "너 수비 열심히 해야 해 대구 가면."]

["진짜 힘들어요…. 하하하…."]

잔류에 성공해 반드시 1부리그 소속 대구에서 은퇴를 하겠다며 팬들을 안심시켰습니다.

[세징야/대구 : "대구에서만 10년이란 세월을 보냈고 대구와 함께 역사를 만들었기 때문에 반드시 대구 유니폼을 입고 은퇴할 생각입니다."]

["킹 이즈 백!"]

KBS 뉴스 이준희입니다.

촬영기자:정형철/영상편집:박경상
이준희
이준희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

조국 부부·윤미향·조희연·최강욱 ‘광복절 특사’…<br>李 대통령, 2188명 사면 재가

조국 부부·윤미향·조희연·최강욱 ‘광복절 특사’…李 대통령, 2188명 사면 재가
여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “사면권 남용 흑역사”

여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “사면권 남용 흑역사”
[단독]김 여사 인척집 ‘고가시계’ …구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”

[단독]김 여사 인척집 ‘고가시계’ …구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”
“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사

“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.