뉴스9(청주)

[충북&오늘] 고위험 임산부 의료비 지원…장미 세균성 시들음병 주의

입력 2025.08.11 (21:55) 수정 2025.08.11 (22:17)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

충북교육청, 대입 수시모집 대응 강화

충북교육청, 대입 수시모집 대응 강화
충주서 차량 3대 충돌…1명 숨지고 6명 다쳐

충주서 차량 3대 충돌…1명 숨지고 6명 다쳐

다음
[앵커]

충북 앤 오늘 순서입니다.

옥천군이 고위험 임산부에게 의료비를 지원합니다.

진천군이 장미 농가에 '세균성 시들음병' 피해 예방을 강조하고 있습니다.

지역별 주요 소식, 송국회 기자가 전해드립니다.

[리포트]

옥천군보건소가 고위험 임산부의 건강한 출산을 돕기 위해 의료비를 지원합니다.

지원 대상은 조기 진통과 분만 출혈, 임신성 고혈압 등 19가지 임신 질환으로 입원 치료한 임산부입니다.

옥천군은 본인 부담금과 비급여 진료비의 90%를 산모 한 명에 300만 원까지 지원할 예정입니다.

지원 받으려면 분만한 뒤 6개월 안에 진료비 영수증 등을 보건소로 제출하면 됩니다.

충북의 대표적인 장미 주산지, 진천군이 세균성 시들음병 피해 예방을 강조하고 있습니다.

'세균성 시들음병'에 걸린 장미는 세균이 줄기와 잎 통로에 침투해 말라 죽습니다.

특히 고온·다습할 때 피해가 커지는 걸로 알려졌습니다.

진천군 농업기술센터는 올해 농가 2곳에서 피해가 확인됐다면서, 의심 증상을 발견하면 바로 신고해달라고 요청했습니다.

[황진호/진천군 농업기술센터 농촌지도 : "세균에 의해서 발생하기 때문에 방제 약제가 없어요. 예방이 가장 중요하거든요. 만약에 감염이 되면 감염된 개체를 제거하고 가지치기 등 작업 도구를 알코올이나 락스로 소독해야 되죠."]

음성군은 지난 6월, 품바축제가 열린 닷새 동안 32만 8천여 명이 다녀가, 경제 효과가 221억 원대에 달한 걸로 추산했습니다.

또 방문객들에게 프로그램 만족도를 조사한 결과 길놀이 퍼레이드와 전국 품바왕 선발대회 등이 좋은 평가를 받았다고 밝혔습니다.

하지만 축제장 접근성과 주차 문제 등은 풀어야 할 과제로 꼽혀, 내년 행사에엔 개선책을 마련하겠다고 설명했습니다.

KBS 뉴스 송국회입니다.

영상편집:조의성

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [충북&오늘] 고위험 임산부 의료비 지원…장미 세균성 시들음병 주의
    • 입력 2025-08-11 21:55:26
    • 수정2025-08-11 22:17:39
    뉴스9(청주)
[앵커]

충북 앤 오늘 순서입니다.

옥천군이 고위험 임산부에게 의료비를 지원합니다.

진천군이 장미 농가에 '세균성 시들음병' 피해 예방을 강조하고 있습니다.

지역별 주요 소식, 송국회 기자가 전해드립니다.

[리포트]

옥천군보건소가 고위험 임산부의 건강한 출산을 돕기 위해 의료비를 지원합니다.

지원 대상은 조기 진통과 분만 출혈, 임신성 고혈압 등 19가지 임신 질환으로 입원 치료한 임산부입니다.

옥천군은 본인 부담금과 비급여 진료비의 90%를 산모 한 명에 300만 원까지 지원할 예정입니다.

지원 받으려면 분만한 뒤 6개월 안에 진료비 영수증 등을 보건소로 제출하면 됩니다.

충북의 대표적인 장미 주산지, 진천군이 세균성 시들음병 피해 예방을 강조하고 있습니다.

'세균성 시들음병'에 걸린 장미는 세균이 줄기와 잎 통로에 침투해 말라 죽습니다.

특히 고온·다습할 때 피해가 커지는 걸로 알려졌습니다.

진천군 농업기술센터는 올해 농가 2곳에서 피해가 확인됐다면서, 의심 증상을 발견하면 바로 신고해달라고 요청했습니다.

[황진호/진천군 농업기술센터 농촌지도 : "세균에 의해서 발생하기 때문에 방제 약제가 없어요. 예방이 가장 중요하거든요. 만약에 감염이 되면 감염된 개체를 제거하고 가지치기 등 작업 도구를 알코올이나 락스로 소독해야 되죠."]

음성군은 지난 6월, 품바축제가 열린 닷새 동안 32만 8천여 명이 다녀가, 경제 효과가 221억 원대에 달한 걸로 추산했습니다.

또 방문객들에게 프로그램 만족도를 조사한 결과 길놀이 퍼레이드와 전국 품바왕 선발대회 등이 좋은 평가를 받았다고 밝혔습니다.

하지만 축제장 접근성과 주차 문제 등은 풀어야 할 과제로 꼽혀, 내년 행사에엔 개선책을 마련하겠다고 설명했습니다.

KBS 뉴스 송국회입니다.

영상편집:조의성
송국회
송국회 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

조국 부부·윤미향·조희연·최강욱 ‘광복절 특사’…<br>李 대통령, 2188명 사면 재가

조국 부부·윤미향·조희연·최강욱 ‘광복절 특사’…李 대통령, 2188명 사면 재가
여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “사면권 남용 흑역사”

여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “사면권 남용 흑역사”
[단독]김 여사 인척집 ‘고가시계’ …구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”

[단독]김 여사 인척집 ‘고가시계’ …구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”
“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사

“계엄 후 ‘당사로 오라’ 문자”…조경태·김예지 참고인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.