문양목 지사 유해봉환 앞두고 태안서 환영음악회

동영상 고정 취소

조국을 떠난 지 120년 만에 돌아오는 애국지사 문양목 선생의 유해를 맞이하는 음악회가 고향인 태안에서 열립니다.



태안군은 선생의 유해봉환을 기념해 내일 저녁 6시부터 2시간 동안 태안종합실내체육관에서 환영음악회를 개최할 계획입니다.



미국 샌프란시스코에 안장돼 있던 선생의 유해는 모레 오전 국립서울현충원 봉환식 이후 태안군 남면 몽산리 생가터에 들렀다가 대전현충원에 안장됩니다.



선생은 동학농민운동에 참여한 뒤 1905년 미국 하와이로 망명해 독립운동에 헌신했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!