정부 양곡 민간 대여…“쌀값 낮추려는 의도”
입력 2025.08.11 (21:56) 수정 2025.08.11 (21:58)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
80킬로그램 기준 산지 쌀값이 21만 원대로 오른 가운데, 정부가 물가와 쌀 수급 안정을 이유로 민간에 양곡을 빌려주기로 해 논란입니다.
농식품부는 최근 원료곡이 부족하다는 산지 유통업체들의 요구를 받아들여 이달 정부 양곡 3만 톤을 민간에 대여하고 올가을 수확한 벼로 돌려받기로 했습니다.
또 공매가 아닌 대여로 전체적으로 시장에 풀리는 쌀의 양이 늘지 않아 농업인과 소비자 모두 도움이라고 강조했습니다.
하지만 농민단체들은 현재 쌀값이 수확기 수매가에 영향을 주기 때문에 결국 쌀값을 낮추려는 의도라고 주장했습니다.
또 밥 한 공기에 3백 원, 80킬로그램 쌀값이 24만 원이 돼야 한다며 무조건 쌀값을 낮추려 들지 말고 농민 소득을 보장하라고 촉구했습니다.
농식품부는 최근 원료곡이 부족하다는 산지 유통업체들의 요구를 받아들여 이달 정부 양곡 3만 톤을 민간에 대여하고 올가을 수확한 벼로 돌려받기로 했습니다.
또 공매가 아닌 대여로 전체적으로 시장에 풀리는 쌀의 양이 늘지 않아 농업인과 소비자 모두 도움이라고 강조했습니다.
하지만 농민단체들은 현재 쌀값이 수확기 수매가에 영향을 주기 때문에 결국 쌀값을 낮추려는 의도라고 주장했습니다.
또 밥 한 공기에 3백 원, 80킬로그램 쌀값이 24만 원이 돼야 한다며 무조건 쌀값을 낮추려 들지 말고 농민 소득을 보장하라고 촉구했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 정부 양곡 민간 대여…“쌀값 낮추려는 의도”
-
- 입력 2025-08-11 21:56:04
- 수정2025-08-11 21:58:00
80킬로그램 기준 산지 쌀값이 21만 원대로 오른 가운데, 정부가 물가와 쌀 수급 안정을 이유로 민간에 양곡을 빌려주기로 해 논란입니다.
농식품부는 최근 원료곡이 부족하다는 산지 유통업체들의 요구를 받아들여 이달 정부 양곡 3만 톤을 민간에 대여하고 올가을 수확한 벼로 돌려받기로 했습니다.
또 공매가 아닌 대여로 전체적으로 시장에 풀리는 쌀의 양이 늘지 않아 농업인과 소비자 모두 도움이라고 강조했습니다.
하지만 농민단체들은 현재 쌀값이 수확기 수매가에 영향을 주기 때문에 결국 쌀값을 낮추려는 의도라고 주장했습니다.
또 밥 한 공기에 3백 원, 80킬로그램 쌀값이 24만 원이 돼야 한다며 무조건 쌀값을 낮추려 들지 말고 농민 소득을 보장하라고 촉구했습니다.
농식품부는 최근 원료곡이 부족하다는 산지 유통업체들의 요구를 받아들여 이달 정부 양곡 3만 톤을 민간에 대여하고 올가을 수확한 벼로 돌려받기로 했습니다.
또 공매가 아닌 대여로 전체적으로 시장에 풀리는 쌀의 양이 늘지 않아 농업인과 소비자 모두 도움이라고 강조했습니다.
하지만 농민단체들은 현재 쌀값이 수확기 수매가에 영향을 주기 때문에 결국 쌀값을 낮추려는 의도라고 주장했습니다.
또 밥 한 공기에 3백 원, 80킬로그램 쌀값이 24만 원이 돼야 한다며 무조건 쌀값을 낮추려 들지 말고 농민 소득을 보장하라고 촉구했습니다.
-
-
서승신 기자 sss4854@kbs.co.kr서승신 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.