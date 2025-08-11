정부 양곡 민간 대여…“쌀값 낮추려는 의도”

동영상 고정 취소

80킬로그램 기준 산지 쌀값이 21만 원대로 오른 가운데, 정부가 물가와 쌀 수급 안정을 이유로 민간에 양곡을 빌려주기로 해 논란입니다.



농식품부는 최근 원료곡이 부족하다는 산지 유통업체들의 요구를 받아들여 이달 정부 양곡 3만 톤을 민간에 대여하고 올가을 수확한 벼로 돌려받기로 했습니다.



또 공매가 아닌 대여로 전체적으로 시장에 풀리는 쌀의 양이 늘지 않아 농업인과 소비자 모두 도움이라고 강조했습니다.



하지만 농민단체들은 현재 쌀값이 수확기 수매가에 영향을 주기 때문에 결국 쌀값을 낮추려는 의도라고 주장했습니다.



또 밥 한 공기에 3백 원, 80킬로그램 쌀값이 24만 원이 돼야 한다며 무조건 쌀값을 낮추려 들지 말고 농민 소득을 보장하라고 촉구했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!