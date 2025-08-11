‘의대증원 관여 혐의’ 김영환 지사 등 불송치
입력 2025.08.11 (21:56) 수정 2025.08.11 (22:19)
의과대학 증원 갈등과 관련해 전국의과대학교수협의회가 교육부 의대 정원 배정위원회에 참석했던 김영환 충북도지사와 당시 도 보건복지국장 A 씨를 고발한 데 대해 경찰이 불송치 결정했습니다.
서울 영등포경찰서는 이들이 불필요한 직무 집행을 했다고 볼만한 사유나 정황이 충분하지 않다는 이유로 불송치 결정한 걸로 알려졌습니다.
전국 의교협은 지난해 3월, 교육부 의대 정원 배정위원회에 참석했던 충청북도 A 국장과 A 국장을 참석하게 한 김 지사를 공무집행 방해 혐의로 고발됐습니다.
의과대학 증원 갈등과 관련해 전국의과대학교수협의회가 교육부 의대 정원 배정위원회에 참석했던 김영환 충북도지사와 당시 도 보건복지국장 A 씨를 고발한 데 대해 경찰이 불송치 결정했습니다.
민수아 기자 msa46@kbs.co.kr
-
