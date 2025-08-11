“방사성폐기물법 원전 주변 범위 30km로 넓혀야”

동영상 고정 취소

부안군과 고창군 등 23개 지자체가 함께하는 전국원전동맹협의회가 고준위방사성폐기물법 시행령안에 당초 5킬로미터로 규정된 원전 주변 지역 범위를 30킬로미터로 확대하라고 촉구했습니다.



폐기물 저장시설 추진과 관련해 안전을 확보하고 주민 수용성을 높이려면 주변 지역 범위를 넓혀야 한다며, 단체장 동의 의무화와 지원 대책 마련 등 요구안을 담은 성명서를 정부에 제출했습니다.



원전 사고에 대비한 방사성비상계획구역 기준은 30킬로미터지만, 저장시설의 경우 범위를 크게 좁혀 부안 등이 제외되면서 주민 반발이 이어지고 있습니다.



