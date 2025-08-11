송기섭 진천군수 “친일 잔재 청산해 헌법 가치 회복”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

송기섭 진천군수는 오늘 광복회 충북지부, 이상설 선생 기념사업회 관계자들과 충북도청에서 기자회견을 열고 친일 잔재를 청산해 헌법적 가치를 회복하겠다고 밝혔습니다.



이를 위해 진천군 관내 토지 17만여 필지를 모두 조사해 친일 자손 토지의 상속 적정 여부를 검토한 뒤 내년 삼일절 전에 공개하고 법무부에 제출하겠다고 설명했습니다.



