현대차 노사, 신생아 가정에 양육 물품 기탁
입력 2025.08.11 (21:57) 수정 2025.08.11 (22:09)
현대차 노사가 1억 원 상당의 신생아 출산, 양육 물품 꾸러미를 울산시에 기탁했습니다.
꾸러미는 배냇저고리와 천연로션, 온도계, 피복 등으로 구성됐으며, 다음 달부터 출생 신고를 하는 천 세대에 배부합니다.
현대차 노사는 연말까지 일부 신생아 양육 가정에 영유아용 카시트도 전달할 계획입니다.
허성권 기자 hsknews@kbs.co.kr
