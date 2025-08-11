현대차 노사, 신생아 가정에 양육 물품 기탁

동영상 고정 취소

현대차 노사가 1억 원 상당의 신생아 출산, 양육 물품 꾸러미를 울산시에 기탁했습니다.



꾸러미는 배냇저고리와 천연로션, 온도계, 피복 등으로 구성됐으며, 다음 달부터 출생 신고를 하는 천 세대에 배부합니다.



현대차 노사는 연말까지 일부 신생아 양육 가정에 영유아용 카시트도 전달할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!