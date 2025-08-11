강릉 허리 시술 이상 1차 역학조사 결과 내일 공개

동영상 고정 취소

강릉 허리 시술 이상 증상 사고에 대한 1차 역학조사 결과가 공개됩니다.



강원도는 강릉의 한 정형외과 의원에서 발생한 허리 시술 이상 증상 환자 발생과 관련해 질병관리청에서 통보한 중간 역학조사 결과를 내일(12일) 발표합니다.



이번 발표에는 사고 발생 초기 감염 사례 5건과 병원 현장 역학조사 사례의 유전형 동질성에 대한 확인 결과가 담길 전망입니다.



지난 6월부터 해당 의원에서 시술을 받은 660여 명으로 조사를 확대한 결과, 이상 증상자는 지난 주말까지 모두 23명까지 늘었습니다.



