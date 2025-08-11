SUV 아파트 관리사무소 돌진…경비원 경상

동영상 고정 취소

오늘(11일) 오후 4시 30분쯤, 울산 동구의 한 아파트 단지에서 SUV가 관리사무소로 돌진했습니다.



이 사고로 관리사무소에 있던 70대 남성 경비원 1명이 경상을 입었습니다.



경찰은 "운전미숙으로 사고를 냈다"는 운전자 진술을 토대로 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.



