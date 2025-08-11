울산 물류업체 지게차에 불…인명피해 없어
입력 2025.08.11 (21:58) 수정 2025.08.11 (22:09)
오늘(11일) 오전 8시 45분쯤 울산 울주군의 한 석유화학제품 물류업체에 세워둔 45톤 지게차에서 불이 나 40분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 인명피해는 없었지만, 지게차가 전소돼 1억 5천만 원의 재산 피해가 났습니다.
소방 당국은 업체 관계자 등을 상대로 정확한 화재 경위를 조사하고 있습니다.
