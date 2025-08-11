과대광고 등 울산 유아 영어학원 12곳 적발
입력 2025.08.11 (21:58) 수정 2025.08.11 (22:09)
울산교육청이 최근 논란을 빚고 있는 유아 대상 영어 선행학습 실태를 점검한 결과 법령을 위반한 학원 12곳을 적발했습니다.
주요 위반 사례는 교습비 초과 징수와 명치 사용 위반, 거짓·과대 광고 등 이었습니다.
울산교육청이 최근 논란을 빚고 있는 유아 대상 영어 선행학습 실태를 점검한 결과 법령을 위반한 학원 12곳을 적발했습니다.
