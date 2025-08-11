과대광고 등 울산 유아 영어학원 12곳 적발

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

울산교육청이 최근 논란을 빚고 있는 유아 대상 영어 선행학습 실태를 점검한 결과 법령을 위반한 학원 12곳을 적발했습니다.



주요 위반 사례는 교습비 초과 징수와 명치 사용 위반, 거짓·과대 광고 등 이었습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!