‘강원생활도민’ 가입자 12,717명…75% 수도권 주민

'강원생활도민' 누적 가입자가 12,000명을 넘었습니다.



강원도는 지난 5월 생활도민제 도입 이후 100일 만에 강원생활도민 가입자가 모두 12,717명으로 늘었으며, 가입자의 75%가 수도권 주민으로 집계됐다고 밝혔습니다.



강원생활도민은 강원도 내 관광지와 음식점 등에서 다양한 할인 혜택을 받을 수 있습니다.



