태백 철암농공단지 ‘환경조성 공모사업’ 최종 선정

동영상 고정 취소

태백 철암농공단지가 한국산업단지 공단이 주관하는 환경조성 공모사업에 최종 선정됐습니다.



이에 따라 태백시는 2028년까지 사업비 28억 6천만 원을 들여 오래된 울타리와 가로등, 안내판을 교체하고 전기차 충전소를 설치하는 등 환경 개선을 추진합니다.



태백시는 이번 사업이 완료되면 철암농공단지 경쟁력 강화와 노동자 근로 환경이 개선될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!