태백 철암농공단지 ‘환경조성 공모사업’ 최종 선정
입력 2025.08.11 (22:02) 수정 2025.08.11 (22:06)
태백 철암농공단지가 한국산업단지 공단이 주관하는 환경조성 공모사업에 최종 선정됐습니다.
이에 따라 태백시는 2028년까지 사업비 28억 6천만 원을 들여 오래된 울타리와 가로등, 안내판을 교체하고 전기차 충전소를 설치하는 등 환경 개선을 추진합니다.
태백시는 이번 사업이 완료되면 철암농공단지 경쟁력 강화와 노동자 근로 환경이 개선될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
